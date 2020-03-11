Закрыть

Оставить отзыв о ...

Пишите о том, что понравилось или не понравилось из личного контакта. Отзывы, которые не содержат полезной информации или содержат нецензурные выражения публиковаться не будут.


Закрыть

Эротический массаж в Украине. My-Relax - каталог салонов эротического массажа

Для каждого из салонов Вы найдете: краткое описание, географическое месторасположение на карте города, фотографии девушек, отзывы и рейтинги от посетителей, виды и его стоимость.

Адель
Адель
 Киев 4
Луиза
Луиза
 Киев 2
Bikini-club
Bikini-club
 Киев 1
Yes
Yes
 Киев 11
Новые девушки
Алина
28
Алина Киев 0
Полина
21
Полина Киев 0
Даша
21
Даша Киев 0
Луиза
Луиза Киев 0
Все девушки →

Все салоны эротического массажа в каталоге My-Relax

Каталог салонов My-Relax содержит подробную информацию, карту и адреса популярных заведений.

Салоны, представленные на сайте – прекрасная возможность расслабиться в конце тяжелой трудовой недели, забыть о делах, восстановить свои силы самым надежным и испытанным способом – сеанса наслаждения в компании невероятно красивых весталок.

И не важно, где вы сейчас находитесь. К вашим услугам – ближайший эротический салон, радушный прием и масса новых ощущений.

Виды массажа – разнообразие вариантов

Выберите из большого перечня услуг:

  • тантрические виды релакса;
  • классик боди;
  • восточные и западные направления массажного искусства;
  • современные направления релакса.

Ознакомьтесь с фотографиями массажисток. Уже на этой стадии вы сделаете правильный выбор. Такова сила тантрической магии притяжения.

Администрация My-Relax просит по возможности, после посещения салонов каталога, поделиться отзывом, чтобы помочь другим посетителям сделать правильный выбор. Это важно для постоянного улучшения этой деликатной и интимной сферы услуг.

Эротический массаж - проведите время с пользой

Ученые давно признали то, о чем говорили древние мудрецы – любовь и эротика лечат намного быстрее и лучше самого искусного врача.

В салонах вас ждут:

  • Чудесная романтическая обстановка;
  • Ненавязчивая успокаивающая музыка и аура возбуждающих ароматов;
  • Большой список различных услуг;
  • Чудесные мастерицы своего дела.

Вы испытаете на себе магию чудесного интимного искусства, получая одновременно большое эстетическое наслаждение, очистку от негативной энергетики и заряд силы на месяц вперед.

Эротический массаж, как оздоровительная процедура – это древнейший и максимально эффективный способ точечного впитывания позитивных эмоций.

Салоны каталога НЕ предлагает интим. Они имеют для вас намного лучшее средство – испытание всех скрытых возможностей своего тела. В любом большом городе Украины вас ждет масса неиспользованных возможностей. Не упустите свой шанс! Каталог салонов эротического массажа My-relax – самый надежный проводник по местам наивысшего наслаждения.

Для владельцев салонов эротического массажа

Если Вы владелец и не нашли его на сайте My-Relax воспользуйтесь ссылкой Добавить салон.

Если Ваш салон уже добавлен, запросите у администратора пароли для доступа к странице для редактирования данных.

Каталог my-relax.net - самый полный каталог действующих заведений в Украине.

На сегодняшний день - это достаточно популярный способ отдыха и развлечений. Благодаря своей популярности среди жителей Украины и всего мира, такой вид отдыха представлен в самых разнообразных формах.

  • 17 июня 2020 в 08:58 Moulin Rouge

    — Эти красотки уже готовы дарить тебе всю свою ласку и нежность. Сегодня встречают: Кристина, Вита, Лана, Маруся, Рианна, Марина, Женя, Диана, Лена, Слава, Катя, Софа. 097-025-61-61

  • 14 февраля 2020 в 08:57 VipMassage

    — Эти красотки уже готовы дарить тебе всю свою ласку и нежность. Сегодня встречают: Кристина, Вита, Лана, Маруся, Рианна, Марина, Женя, Диана, Лена, Слава, Катя, Софа. 099-101-61-61

  • 13 декабря 2019 в 12:19 VipMassage

    — Пока за окном снежная магия, у нас в салоне бушует магия эротики и нежности)) Сегодня для тебя работают Кира Ася Зара Риана Диана Тина Илона Ника Каролина и Даша) Не упусти шанс поддаться обольщению нашими чаровницами!

  • 13 декабря 2018 в 12:19 Moulin Rouge

    — Пока за окном снежная магия, у нас в салоне бушует магия эротики и нежности)) Сегодня для тебя работают Кира Ася Зара Риана Диана Тина Илона Ника Каролина и Даша) Не упусти шанс поддаться обольщению нашими чаровницами!

  • 12 декабря 2018 в 10:10 VipMassage

    — Малышки уже заждались тебя)Вита Кристина Лана Руслана Марина Илона Лена и Полина) 099 101 6161

  • 12 декабря 2018 в 10:09 Moulin Rouge

    — Малышки уже заждались тебя)Вита Кристина Лана Руслана Марина Илона Лена и Полина) 097 025 6161

  • 11 декабря 2018 в 08:50 Moulin Rouge

    — Сегодня Вас будут радовать : Кира, Риана, Руслана, Женя, Лена, Слава, Яна, Даша, Катя. Красотки уже заждались, их ласка, внимание и нежность наполнят твой день удовольствием о котором захочется вспоминать снова и снова;) 097-025-61-61

  • 11 декабря 2018 в 08:49 VipMassage

    — Сегодня Вас будут радовать : Кира, Риана, Руслана, Женя, Лена, Слава, Яна, Даша, Катя. Красотки уже заждались, их ласка, внимание и нежность наполнят твой день удовольствием о котором захочется вспоминать снова и снова;) 099-101-61-61

  • 10 декабря 2018 в 08:40 VipMassage

    — Понедельник превратят в эротическую сказку : Лана Кира Ася Зара Марина Тина Илона Каролина и Риана !) Приходи за своей порцией сладенького !)) 099 101 6161

  • 10 декабря 2018 в 08:39 Moulin Rouge

    — Понедельник превратят в эротическую сказку : Лана Кира Ася Зара Марина Тина Илона Каролина и Риана !) Приходи за своей порцией сладенького !)) 097 025 6161

  • 09 декабря 2018 в 10:11 Moulin Rouge

    — Лучший вариант для воскресенья - зайти на огонек к нашим чудесным девушкам, в средоточие нежности, внимания и эротики ;) Сегодня для тебя работают Оля Кристина Вита Маша Илона Вероника Слава Даша Полина Лена) не забудь - предварительная запись обязательна, 24/7 )) 097 025 61 61

  • 09 декабря 2018 в 10:11 VipMassage

    — Лучший вариант для воскресенья - зайти на огонек к нашим чудесным девушкам, в средоточие нежности, внимания и эротики ;) Сегодня для тебя работают Оля Кристина Вита Маша Илона Вероника Слава Даша Полина Лена) не забудь - предварительная запись обязательна, 24/7 )) 099 101 61 61

  • 08 декабря 2018 в 09:22 Moulin Rouge

    — Сегодня Вас будут встречать прелестные: Ася, Маруся, Зара, Риана, Марина, Вика, Женя, Диана, Тина, Лена, Катя. Их нежные ручки окунут тебя в мир удовольствий. 097-025-61-61

  • 08 декабря 2018 в 09:19 VipMassage

    — Сегодня Вас будут встречать прелестные: Ася, Маруся, Зара, Риана, Марина, Вика, Женя, Диана, Тина, Лена, Катя. Их нежные ручки окунут тебя в мир удовольствий. 090-101-61-61

  • 07 декабря 2018 в 10:27 VipMassage

    — Инна Кристина Вита Лана Маша Ася Зара Руслана Вика Женя Полина и Вероника окунут тебя в мир эротики и приятных ощущений )) Ждем тебя 24/7 )) 099 101 61 61

  • 07 декабря 2018 в 10:26 Moulin Rouge

    — Инна Кристина Вита Лана Маша Ася Зара Руслана Вика Женя Полина и Вероника окунут тебя в мир эротики и приятных ощущений )) Ждем тебя 24/7 )) 097 025 61 61

  • 06 декабря 2018 в 09:07 VipMassage

    — Лучший массаж для Вас: Алиса Кира Маруся Руслана Марина Вероника Слава и Даша)) 096 101 6161

  • 06 декабря 2018 в 09:06 Moulin Rouge

    — Лучший массаж для Вас: Алиса Кира Маруся Руслана Марина Вероника Слава и Даша)) 097 025 6161

  • 05 декабря 2018 в 08:31 Moulin Rouge

    — Сегодня будут дарить всю свою нежность и ласку такие сладкие малышки: Вита, Лана, Алиса, Маруся, Алина, Диана, Тина, Лена, Катя. Приходи, и получи незабываемое удовольствие, они уже ждут. 097-025-61-61

  • 05 декабря 2018 в 08:30 VipMassage

    — Сегодня будут дарить всю свою нежность и ласку такие сладкие малышки: Вита, Лана, Алиса, Маруся, Алина, Диана, Тина, Лена, Катя. Приходи, и получи незабываемое удовольствие, они уже ждут. 099-101-61-61

  • 04 декабря 2018 в 10:21 VipMassage

    — Маша Кира Ася Зара Рианна Марина Диана Женя Слава Даша Полина - твои мастера на сегодня )) Приходи расслабиться качественно в компании наших красоток)) 099 101 61 61

  • 04 декабря 2018 в 10:21 Moulin Rouge

    — Маша Кира Ася Зара Рианна Марина Диана Женя Слава Даша Полина - твои мастера на сегодня )) Приходи расслабиться качественно в компании наших красоток)) 097 025 61 61

  • 03 декабря 2018 в 08:58 VipMassage

    — Невероятные эмоции и непревзойденный эротический массаж сегодня делают Кристина Лана Алиса Маша Алина и Лена ) С нетерпением ждем вас, наши дорогие) 099 101 6161

  • 03 декабря 2018 в 08:57 Moulin Rouge

    — Невероятные эмоции и непревзойденный эротический массаж сегодня делают Кристина Лана Алиса Маша Алина и Лена ) С нетерпением ждем вас, наши дорогие) 097 025 6161

  • 02 декабря 2018 в 09:19 Moulin Rouge

    — Красотки уже готовы Вас расслабить. Сегодня будут дарить удовольствие: Кира, Маруся, Риана, Руслана, Марина, Диана, Даша. 097-025-61-61

﻿﻿